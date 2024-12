Das krasse Gegenteil von Jamal Musiala: Leroy Sané liefert dem FC Bayern München keine Gründe für eine Vertragsverlängerung

© getty

Leroy Sané: Erschreckende Zahlen und eine sinnbildliche Aktion

Keine Frage: Sané kann ein Unterschiedsspieler sein. Sein Problem - nicht nur in dieser Saison - bleibt allerdings, dass er seine Fähigkeiten trotz guter Ansätze schlichtweg zu sehr versteckt. Auch gegen Heidenheim kam der Flügelspieler mehrfach in aussichtsreichen Positionen an den Ball, entschied sich aber mit einer Ausnahme durchgehend für die falsche Folgeaktion.

Lediglich in der Anfangsphase machte Sané einmal alles richtig, als er im Zusammenspiel mit Thomas Müller und Michael Olise das Defensivbollwerk der Gäste aushebelte und mit einem Heber knapp das Tor verfehlte. In Minute 74 lieferte der 28-Jährige dann das perfekte Beispiel, warum es bei ihm derzeit nicht zum Matchwinner reicht. Anstatt einen Nachschuss in das völlig freie Tor einzuschieben, schlug er nochmals einen Haken und setzte den Ball mit seinem starken linken Fuß mitten in mehrere Verteidiger. Sein Assist zum 3:1, als er für Goretzka abtropfen ließ, war nicht mehr als eine Aufhübschung der eigenen Statistik.

Auf der Gegenseite stehen ein gewonnener Zweikampf (von acht), 21 Ballverluste und die schlechteste Passquote aller Spieler aus der Startelf. Selbst Ersatztorhüter Daniel Peretz fand den eigenen Mitspieler prozentual häufiger.

Werbung für eine Vertragsverlängerung sieht anders aus. Die Zeit läuft jedoch gegen Sané - und zwar rasend schnell!

Jamal Musiala und Leroy Sané im Statistik-Vergleich

Statistik Jamal Musiala Leroy Sané Spiele (Einsatzminuten) 19 (1.339) 16 (670) Tore 12 3 Assists 4 1 abgegebene Schüsse (Bundesliga) 37 12 Schüsse aufs Tor (Bundesliga) 15 6