FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen den 1. FC Heidenheim: Ohne Musiala geht es nicht - schlechte Nachrichten für Goretzka

FC Bayern München, Noten gegen den 1. FC Heidenheim: Raphael Guerreiro

Agierte meist als verkappter Zehner im linken Halbraum, um die offensive Dreierreihe zu unterstützen. Wich aber auch hin und wieder auf den linken Flügel aus, um Sané oder Olise Platz zu schaffen. Seine Klasse am Ball kam vor allem zum Vorschein, wenn er auf engstem Raum Lücken fand - so zum Beispiel vor Davies' Großchance (39.). In der Nachspielzeit noch mit einem tollen Flugball auf Musiala vor dessen Treffer. Note: 2.