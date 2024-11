"Herzensverein": Junger Premier-League-Coach liebäugelt mit Trainerjob beim FC Bayern

Fabian Hürzeler schwärmt von Frankfurt-Star Marmoush

Wen der ehemalige Coach von St. Pauli gerne holen würde? "Omar Marmoush würde gerade so gut wie jeder Premier-League-Klub in seinem Team haben wollen. Er bringt die Körperlichkeit mit, ist unfassbar schnell und sehr durchsetzungsstark. Wenn er so weitermacht, kann er auch in der Premier League für Furore sorgen", sagte Hürzeler über seinen ehemaligen Hamburger Schützling (damals noch als Co-Trainer). Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde sich Hürzeler unter allen Profis weltweit aber für Kai Havertz entscheiden.

Auf Trainerebene adelte Hürzeler zudem Lukas Kwasniok von Zweitliga-Tabellenführer SC Paderborn. Der 43-Jährige habe "immer eine Idee, einen klaren Plan und agiert dabei sehr mutig, was mir gefällt. Ein Super-Trainer", schwärmte Hürzeler.