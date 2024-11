Medizincheck in England offenbar schon absolviert: Hat Mats Hummels einen Fehler gemacht?

Mats Hummels: Medizincheck und Gespräche wegen Brighton-Transfer

Laut Informationen der Sport Bild hatte Hummels sogar schon in München, wo er sich in seiner Freizeit bekanntlich gerne aufhält, den Medizincheck für einen Wechsel nach Brighton absolviert. Hummels' Vater und Berater Hermann Hummels habe außerdem in Brighton Gespräche geführt.

Letztlich kam der Wechsel aber doch nicht zustande. Hummels wechselte nach Italien zur AS Rom. Hürzeler äußert sich im Podcast nicht konkret über die Gründe für den geplatzten Wechsel, sagt aber: "Wenn du einen Siegertypen wie Mats holst, musst du schauen, wen du aus deinem System rausnimmst, um die Struktur der Mannschaft beizubehalten. Das ist in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen."

Diesen Führungsanspruch konnte Hummels bei der Roma bisher nicht unter Beweis stellen. Unter dem neuen Trainer Claudio Ranieri scheinen seine Chancen auf regelmäßige Einsätze aber gestiegen zu sein. Nach seinem 45-minütigen Einsatz bei der 0:1-Niederlage gegen die SSC Neapel kündigte Hummels an, er werde sich in den kommenden Wochen verbessern.

In dieser Woche reist Hummels doch nach England - aber mit der Roma. Die Italiener treffen am Donnerstag in der Europa League auf die Tottenham Hotspur. Brighton, aktuell Tabellenfünfter der Premier League, ist einen Tag später gegen den FC Southampton gefordert. Hürzeler will mit seinem Team weiter oben dranbleiben. Er kündigte im Phrasenmäher-Podcast an: "Unser Ziel ist es, das Establishment in England zu challengen. Impossible is nothing. Alles ist möglich – mit harter Arbeit."