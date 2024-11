"Tendenz sieht gut aus": Bayern-Trainer Vincent Kompany gibt bei Dayot Upamecano und Eric Dier Entwarnung

Kompany über Mathys Tel: "Wir haben in den letzten drei Spielen 13 Tore oder so geschossen. Bis jetzt hat jeder in der Mannschaft dazu beigetragen, wo wir jetzt stehen. Wir glauben, dass jeder am Ende eine Rolle spielen wird. Mathys macht es überragend und deshalb bekommt er immer wieder eine Chance hier. Er ist ein noch sehr junger Spieler. Wir sind eine Gruppe und da gehört jeder dazu."

Kompany über Union Berlin: "Ich hab keine Kontrolle über den Gegner, Ich weiß, dass sie es bis jetzt gut gemacht haben. Sie sind oben dabei und wir unterschätzen sie nicht. Im Spiel geht es aber um uns. Die Spielfreude muss von uns kommen. Hoffentlich ist unsere Stärke der Unterschied morgen. Dass sie sehr stark in der Defensive und im Konterspiel sind, das siehst du. Das ist eine Mannschaft, die weiß, was sie machen muss. Aber es ist endlich en Spiel zu Hause, das hat Priorität."

Eberl über Jamal Musialas Vertrag: "Wir machen unseren Job, Wir führen im Hintergrund die Gespräch und geben Wasserstandsmeldungen. Wir werden dann etwas verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt. Es gibt natürlich einen Wunsch bei beiden Parteien. Es gibt einen Kaderplan für die nächsten Jahre. Wir machen uns Gedanken, egal ob es Joshua, Jamal, Leroy, Manuel oder Alphonso ist. Gute Gespräche."

Kompany über die Offensive: "Wenn ein Finale ist, kann man nur mit zwei Außenspieler spielen. Wir haben aber nicht viele Spieler auf dieser Position. Bis jetzt haben das alle vier Spieler gut gemacht und sind in etwa auf dem selben Niveau."

Kompany über möglichen Schutz für Jamal Musiala: "Wir müssen die Regeln nicht für einen Spieler ändern. Die Intention ist aber wichtig. Die Schiedsrichter haben da die Entscheidung. Der muss dann spüren, wie ein Spieler im Verlauf des Spiels in die Zweikämpfe geht. Wir als Mannschaft und Verein finden, dass Spieler wie Jamal wichtig sind. Wir müssen damit richtig umgehen."

Kompany über das Personal in der Innenverteidigung: "18 Spieler sind noch fit, also kann ich 18 Spieler auf dieser Position einsetzen. Es waren in den letzten Wochen natürlich viele Spiele. Ich habe Vertrauen in die Jungs und in den Kader. Mit Eric Dier und Dayot Upamecano fehlen nicht die einzigen Spieler auf dieser Position. Wir wollen aber keine Ausreden suchen."