100-Millionen-Klausel könnte wohl deutlich gedrückt werden: FC Bayern München hat sich offenbar nach 23-Tore-Stürmer erkundigt

Interesse vom FC Bayern München? Viktor Gyökeres mit 23 Toren in 17 Einsätzen

Gyökeres war 2023 von Coventry City zu Sporting gewechselt und hatte in der vergangenen Saison mit 29 Ligatoren maßgeblichen Anteil daran, dass sich Sporting den portugiesischen Meistertitel sichern konnte.

In der laufenden Spielzeit steht Gyökeres aktuell wettbewerbsübergreifend bei sagenhaften 23 Toren in 17 Einsätzen. Unter der Woche schnürte er beim 4:1-Sieg gegen Manchester City in der Champions League einen Dreierpack.

Im letzten Spiel von Noch-Trainer Amorim, bevor jener zu United wechselt, ist Gyökeres mit Sporting am Sonntagabend in Braga zu Gast.

Danach reist der Stürmerstar zur schwedischen Nationalmannschaft, mit der er in der Nations League am kommenden Samstag zunächst auf die Slowakei trifft. Drei Tage später empfangen die Schweden dann Aserbaidschan.