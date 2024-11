70 Millionen Euro Ablöse? FC Barcelona offenbar an Topstürmer interessiert

Werben um Gyökeres: Barca hat Konkurrenz aus der Premier League

Derweil dürfte Barça im Werben um Gyökeres vor allem aus der Premier League Konkurrenz haben. Unter anderem der FC Arsenal wird ebenfalls mit dem Torjäger in Verbindung gebracht.

Gyökeres war Anfang 2018 für eine Million Euro von der schwedischen Talentschmiede Brommapojkarna zu Brighton & Hove Albion gewechselt. Bei den Engländern gelang ihm der Durchbruch nie, stattdessen wurde er unter anderem an den FC St. Pauli verliehen.

2021 verkaufte Brighton Gyökeres schließlich an Coventry City, wo er 2022/23 mit 21 Toren und zehn Assists in der zweiten englischen Liga auf sich aufmerksam machte. Sporting schlug zu und holte Gyökeres für 24 Millionen Euro nach Portugal.

Am Dienstag wartet für Gyökeres und Co. ein großes Highlight, wenn Sporting in der Champions League Manchester City empfängt. Kommenden Sonntag reist man dann in der Liga zu Sporting Braga.