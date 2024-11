Leidenszeit geht weiter: Bayern Münchens Neuzugang Hiroki Ito erneut am Mittelfuß operiert

Verteidiger Hiroki Ito muss weiter auf sein Debüt für den FC Bayern München warten. Wie der Rekordmeister am Dienstagnachmittag auf seiner Homepage bekanntgab, musste der 25-Jährige erneut am Mittelfuß operiert worden. Der Eingriff sei am Dienstag vorgenommen worden und "gut verlaufen".

Was die OP nötig gemacht hatte und wie lange Ito nun ausfallen wird, verrieten die Bayern nicht.

Damit geht die Leidenszeit des ehemaligen Stuttgarters weiter: Ito war im Sommer für eine Ablösesumme von 23,5 Millionen Euro vom VfB geholt worden, zog sich Ende Juli in einem Testspiel aber einen Mittelfußbruch zu. Seitdem arbeitete er auf sein Comeback hin, zuletzt befand er sich im Aufbautraining.

Für die Schwaben, für die er zwischen 2021 und 2024 auf dem Rasen stand, absolvierte er 97 Pflichtspiele, wobei er zwei Tore und fünf Assists verbuchte. Sein Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis zum 30. Juni 2028 datiert.