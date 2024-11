Er hat ein hohes Standing bei Vincent Kompany: FC Bayern München denkt offenbar über vorzeitige Vertragsverlängerung nach

Wenn Dayot Upamecano fit ist, ist er aus der Startelf von Trainer Vincent Kompany nicht wegzudenken. Der Franzose ist in der Rangordnung aller Innenverteidiger die Nummer eins. Wie die Bild berichtet, ist sein hohes Standing beim Belgier auch einer der Gründe, warum der FC Bayern offenbar über eine Vertragsverlängerung von Upemecano nachdenkt. Das Arbeitspapier des Franzosen gilt bis 2026, könnte demnach aber auch darüber hinaus verlängert werden, sollte Kompany langfristig Trainer bei den Bayern bleiben.

Der 26-Jährige hat seit Kompanys Übernahme im Sommer einiges an Selbstvertrauen getankt. Auch wenn ihm hin und wieder Fehler unterlaufen, ist es dennoch eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Vorsaison unter Thomas Tuchel.

Upamecano verpasste in der laufenden Saison nur ein Spiel - das Pokalduell gegen Mainz 05 wegen einer Oberschenkelprellung -, stand ansonsten immer von Beginn an auf dem Feld. Gemeinsam mit Min-jae Kim bildet er das Innenverteidiger-Paar in München.