Verlängerung statt Aus: Macht der FC Bayern doch mit Jan-Christian Dreesen weiter?

Beim FC Bayern München soll es trotz widersprüchlicher Medienberichte offenbar den Wunsch geben, mit Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen zu verlängern. Das berichtet der kicker.

Demnach gäbe es beim deutschen Rekordmeister die klare Tendenz den auslaufenden Kontrakt mit dem 57-Jährigen zu verlängern. Ein entsprechender Beschluss könnte bereits in der kommenden Aufsichtsratssitzung am 11. November fallen.

Dies widerspricht einem Bericht des Manager Magazins, welches von einem bevorstehenden Aus Dreesens in München geschrieben hatte. Dort hieß es, dass man dem Vorstandsboss innerhalb des Klubs vorwerfe, bei dem gescheiterten Deal um die TV-Rechte der Bundesliga eine schlechte Kommunikation an den Tag gelegt zu haben.

In der Folge formulierten Finanz-Vorstand Michael Diederich und der Aufsichtsrat einen gemeinsamen Brief an die DFL, um die Geschehnisse aufzuklären. Laut dem Bericht interpretierten Insider das gemeinsame Vorgehen von Aufsichtsrat und Finanzchef als Frontalangriff gegen Dreesen.

Darüber hinaus wird von einem weiteren Vorfall berichtet, bei dem Dreesen gegenüber einer ehemaligen Mitarbeiterin des FCB ein unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt und sie unter anderem angeschrien haben soll. Dieser Fall sei aber schon etwas länger bekannt.

Der 57-jährige Dreesen hatte sein Amt im Sommer 2023 angetreten, nachdem sich der Klub vom damaligen Vorstandsboss Oliver Kahn getrennt hatte. Zuvor war er beim FC Bayern als Finanzvorstand sowie als stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes aktiv.