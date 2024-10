Machtkampf beim FC Bayern München? Aufsichtsrat will angeblich Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen loswerden

Dem Bericht zufolge gebe es beim deutschen Rekordmeister einen internen Machtkampf um die Position des Vorstandsvorsitzenden. Der 57-jährige Dreesen stehe vor dem Aus, heißt es. Diesem wird vom Aufsichtsrat offenbar vorgeworfen, eine schlechte Kommunikation bei der Auktion um die TV-Rechte der Bundesliga an den Tag gelegt zu haben. Als DFL-Präsidiumsmitglied war Dreesen an dem letztlich gescheiterten Deal direkt beteiligt.

Die Liga hatte dem Pay-TV-Sender Sky den Zuschlag gegeben, obwohl der Streamingdienst DAZN mehr Geld geboten hatte. Die Versteigerung endete vor einem Schiedsgericht, muss nun wiederholt werden.

In der Folge formulierten Finanz-Vorstand Michael Diederich und der Aufsichtsrat einen gemeinsam formulierten Brief an die DFL, um die Geschehnisse aufzuklären. Laut dem Bericht interpretierten Insider das gemeinsame Vorgehen von Aufsichtsrat und Finanzchef als Frontalangriff gegen Dreesen.