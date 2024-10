"Das Gerede interessiert mich nicht": Bankdrücker beim FC Bayern München? Jetzt spricht João Palhinha

Sechs Einsätze mit insgesamt 154 Minuten Spielzeit: Für Neuzugang Palhinha läuft es beim FC Bayern noch nicht rund. Meistens muss der 29-Jährige im defensiven Mittelfeld Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic den Vortritt lassen.

"Ich weiß, dass meine Zeit beim FC Bayern kommen wird", sagte Palhinha der Sport Bild: "Dafür arbeite ich jeden Tag hart: Ich kämpfe dafür, meine Chance zu bekommen. Um ehrlich zu sein: Das Gerede, ob ich womöglich die Geduld verliere, interessiert mich nicht. Was von außen gesagt oder interpretiert wird, ist nicht wichtig. Ich bin in diesem großen Klub, weil ich an mich glaube."

In diesem Zusammenhang bemühte der Mann aus Lissabon ein portugiesisches Sprichwort: "Es geht nicht darum, wie es anfängt - sondern darum, wie es endet."

Er konzentriere sich nur auf seine Arbeit, auf die Trainingseinheiten, erklärte Palhinha: "Ich bin bereit. Ob ich nun 90, 45 oder nur fünf Minuten spiele: Ich werde um jeden Moment kämpfen."