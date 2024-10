"Das war ein großes Thema": Max Eberl schießt wegen Bayern-Star gegen Ballon d'Or

Musiala schafft es nicht in Top-30-Shortlist

Musiala hatte es etwas überraschend trotz eines guten Jahres beim FC Bayern München sowie starken Leistungen bei der EM mit Deutschland nicht unter die Top-30-Shortlist beim Ballon d'Or geschafft. Aus deutscher Sicht hatten es lediglich Toni Kroos (9), Florian Wirtz (12), Antonio Rüdiger (22) und Mats Hummels (29) auf die Liste geschafft.

Musiala stand 38-mal in der vergangenen Saison für den FCB auf dem Rasen, wobei er zwölf Tore erzielte und acht Assists gab. Auch in dieser Saison gehört er zum unumstrittenen Stammpersonal. In seinen elf Spielen steuerte er bereits elf Torbeteiligungen (sieben Tore, vier Assists) bei.

Musiala und die Bayern sind am kommenden Samstag das nächsten Mal gefordert. Dann empfängt der deutschen Rekordmeister in München Union Berlin.