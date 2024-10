Mainz 05 vs. FC Bayern München: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Mainz 05 vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

vor Beginn Beide Mannschaften werden im Kampf um das Achtelfinale wohl in Bestbesetzung auflaufen. So könnten die Aufstellungen aussehen:

Mainz: Zentner - Kohr, Jenz, Leitsch - Caci, Sano, Amiri, Mwene - Nebel, J.-S. Lee - Sieb

Zentner - Kohr, Jenz, Leitsch - Caci, Sano, Amiri, Mwene - Nebel, J.-S. Lee - Sieb Bayern: Neuer - Guerreiro, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Joao Palhinha - Olise, Musiala, Gnabry - Kane

vor Beginn Um 20.45 Uhr soll am heutigen Mittwoch, dem 30. Oktober, der Anpfiff erfolgen. Gespielt wird in der MEWA Arena in Mainz.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München in der 2. Runde des DFB-Pokals.