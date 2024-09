"Ich bin immer offen für Kritik, aber ...": Jamal Musiala reagiert nach Kantersieg des FC Bayern München auf Aussagen von Didi Hamann

"Ich bin immer offen für Kritik", erklärte Musiala im Anschluss an den deutlichen 5:0-Sieg in Bremen bei Sky. Er höre "immer zu", wenn Experten etwas über ihn sagen würden, ergänzte der Nationalspieler. "Aber für mich ist am wichtigsten, was der Trainer von mir will - und meine Mitspieler."

Der Nationalspieler wolle "jedes Spiel nutzen, um besser zu werden." Allerdings sei er ohnehin schon "selbstkritisch" und wolle "sowieso jede Situation perfekt lösen".

In seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender hatte Hamann den 21-Jährigen unter anderem einen "Alleinunterhalter" genannt. Zudem habe Musiala in neun von zehn Fällen nicht den Kopf oben, so der ehemalige Mittelfeldspieler.

Dann setzte Hamann sogar noch einen drauf und betonte: "Wenn ich aus Bayern-Sicht Wirtz und Musiala tauschen könnte, würde ich es gleich morgen tun."