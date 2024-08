FC Bayern München, News und Gerüchte: "Er ist einer von uns!" Thomas Müller und Joshua Kimmich reagieren auf Ausbootung von Leon Goretzka

© getty

FC Bayern München, News: Thomas Müller und Joshua Kimmich sprechen über Leon Goretzka

Leon Goretzka stand beim 4:0-Sieg des FC Bayern in der ersten DFB-Pokal-Runde beim Zweitligisten SSV Ulm nicht im Kader der Münchner. Der 29-jährige Mittelfeldspieler war nicht verletzt und hat wohl trotz Vertrages bis 2026 keine Zukunft beim deutschen Rekordmeister.

Nachdem sich Sportvorstand Max Eberl bereits vor der Partie zur Personalie Goretzka geäußert hatte, wurden nach dem Sieg im Donaustadion auch Thomas Müller, Joshua Kimmich und Sportdirektor Christoph Freund dazu befragt.

"Leon hat derzeit keine einfache Situation. Aber er trainiert trotzdem exzellent, das muss man ganz klar herausstellen. Wenn du den Kader anschaust und dann noch die Entscheidungen des Trainers und des Vereins miteinbeziehst, dann gibt es immer wieder Härtefälle. Leon ist einer von uns. Er zeigt uns als Mitspieler, wie wichtig wir ihm sind - und das ist gegenseitig genau so da", sagte Müller bei Sport1.

"Er hat sehr professionell reagiert, aber er ist natürlich nicht ganz happy aktuell", meinte Freund: "Es ist keine ganz einfache Situation, aber er ist ein Vollprofi und trainiert richtig, richtig gut. Man muss Respekt zollen, wie er damit umgeht."

Kimmich zeigte im ZDF-Interview Mitgefühl mit seinem Teamkollegen: "Am Ende kann ich das nicht entscheiden. Aus Spielersicht kann ich sagen, dass ich sehr gerne mit Leon auf dem Platz stehe. Alle wissen, dass wir sehr gute Freunde sind, dementsprechend tuts mir für ihn ein bisschen leid. Am Ende bin nicht ich derjenige, der die Entscheidung treffen kann, sondern der Verein, und ich weiß nicht, was da für Gespräche geführt wurden."

Goretzka ist seit 2018 Bayern-Spieler und war in diesen sechs Jahren fast immer im zentralen Mittelfeld gesetzt. In 221 Einsätzen für den Klub schoss der gebürtige Bochumer 40 Tore und legte 46 auf.