FC Bayern München, News und Gerüchte: Ex-Nationalspieler legt Leon Goretzka Wechsel nahe - Michael Olise kassiert Lob von Ex-Trainer

© imago images

FC Bayern München, News: Stefan Effenberg legt Leon Goretzka Wechsel nahe

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat Leon Goretzka einen Vereinswechsel ans Herz gelegt. "Mit Palhinha hat Bayern jetzt die viel zitierte 'Holding Six', also einen ballsicheren und defensiv denkenden zentralen Mittelfeldspieler verpflichtet", schrieb der 56-Jährige in seiner Kolumne bei t-online.

Da im Zentrum auch noch Joshua Kimmich, Konrad Laimer und Aleksandar Pavlovic zum Einsatz kommen können, wäre für Goretzka "die Konkurrenzsituation sehr schwierig. Er hat schon in den wichtigen Spielen der vergangenen Saison nicht gespielt, wurde nicht für die Heim-EM nominiert. Das sind alles große Rückschläge, die er verkraften muss."

Ein Vereinswechsel sei für den 29-Jährigen daher eine gute Möglichkeit, um künftig wieder auf mehr Spielzeit zu kommen. "Auf der einen Seite wünsche ich mir immer, dass die Spieler den Kampf um die Stammplätze annehmen. Auf der anderen Seite muss man als Spieler aber auch reflektieren, ob der Weg zu einem anderen Klub nicht vielleicht der bessere ist - gerade auch mit Blick auf die WM in zwei Jahren, bei der Goretzka dabei sein will", so Effenberg.

Genügend "andere Beispiele haben schon gezeigt", dass man als Spieler "manchmal vernünftige Entscheidungen treffen, um seine Zukunft zu sichern", meinte der ehemalige Nationalspieler. Er selbst sei "gespannt, wie Goretzka mit der Situation umgehen" werde.