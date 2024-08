Transferrückschlag für den FC Bayern München? Topklub will offenbar bei Jonathan Tah dazwischen grätschen

Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport der Werkself, äußerte sich gegenüber Sport1 erst kürzlich zum aktuellen Wasserstand. "Es gibt dazu keine Entwicklung oder konkrete Sachen, die die Situation verändern würden", sagte Rolfes und betonte, dass er "optimistisch" sei und "bisher keine Anzeichen gesehen" habe, "dass Jonathan im nächsten Jahr nicht bei uns spielt".

Beim FC Bayern betonte Max Eberl zuletzt immer wieder, dass der Kader für die kommende Saison stehe.

Tahs Vertrag bei Leverkusen ist noch bis zum 20. Juni 2025 datiert. In der vergangenen Saison absolvierte er für die Werkself 48 Spiele, in welchen er sechs Tore erzielte und einen Assist gab. Auch in dieser Spielzeit stand er in beiden Pflichtspielen auf dem Platz.