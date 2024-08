"Werden das Team auf ein neues Level heben": Ex-Bayern-Star von Michael Olise und João Palhinha begeistert

"Vor allem von Olise erhoffe ich mir viel, nicht umsonst waren viele Topklubs hinter dem Franzosen her. Er hat ein unglaubliches Tempo, ist zudem physisch sehr gut. Er hat einen starken linken Fuß und gilt als kreativer Spieler, der auf mehreren Positionen zum Einsatz kommen kann. Das ist etwas, was der FC Bayern gebraucht hat", so Effenberg.

Der 22-jährige Rechtsaußen Olise kam für 53 Millionen Euro von Crystal Palace zum FCB und unterschrieb bis 2029. Der 29-jährige Mittelfeldspieler Palhinha kam für 51 Millionen Euro vom FC Fulham. Das Arbeitspapier des Portugiesen läuft bis 2028.