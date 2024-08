FC Bayern München - Erkenntnisse nach dem 4:0 beim SSV Ulm: Elf Vinnies sollt ihr sein!

© getty

Unabhängig von Leon Goretzka: Das zentrale Mittelfeld dürfte Kompany Kopfschmerzen bereiten

Gerade mal 17 Minuten inklusive Nachspielzeit dauerte das Pflichtspieldebüt vom bayerischen Sehnsuchtsspieler João Palhinha am Freitag. 17 Minuten, in denen der Portugiese aber schon 31 Ballkontakte sammelte, ordentlich nach vorne passte und dazu beitrug, den zuvor leichte Morgenluft witternden Ulmern wieder die Luft zum Atmen abzuschnüren.

Palhinha zeigte durchaus Ansätze, wieso Bayern nicht nur bereit war, 51 Millionen Euro Ablöse an den FC Fulham zu überweisen, sondern auch und vor allem: wieso die Münchner nach der peinlichen Transferposse am Deadline Day bereit waren, fast ein Jahr auf den Portugiesen zu warten. Doch Vincent Kompany, der ebenso wie Thomas Tuchel die Notwendigkeit einer Holding Six im zentralen Mittelfeld sieht und diese im Gegensatz zu seinem Vorgänger auch bekommen hat, dürfte in den kommenden Tagen dennoch ins Grübeln kommen, wer denn nun die Planstelle neben Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld erhalten soll beim Bundesligaauftakt beim VfL Wolfsburg am kommenden Wochenende.

Nicht, weil er nicht seine gewünschten Spieler im Kader hätte. Sondern, weil er zwei Spieler hat, die die Rolle ausfüllen können. Und zwar richtig gut.

Aleksandar Pavlovic, den Tuchel in der vergangenen Saison mangels Holding Six zum Nationalspieler reifen ließ, scheint in einem Sommer der Enttäuschungen für ihn nach der krankheitsbedingt verpassten EM noch mehr zum Meister der einfachen Dinge geworden zu sein. Pavlovic ist immer noch keine reine Holding Six wie Palhinha, er ist keine Zweikampfmaschine und schon gar kein Grätscher, aber er verfügt über eine exzellente Spielübersicht und spielt so viele perfekte kleine Pässe während eines Spiels, dass er zunehmend an Thiago Alcantara erinnert. Eigentlich darf so ein Spieler nicht auf die Bank, eigentlich muss Pavlovic immer spielen. Doch wohin dann mit Palhinha?

Ganz unabhängig vom nicht für den Ulmer Kader berücksichtigten Leon Goretzka - viel deutlicher hätten die Bayern ihrem langgedienten Mittelfeldspieler nicht zeigen können, dass er eher keine große Zukunft mehr hat beim Rekordmeister: Die Sechs bleibt die meistdiskutierte Position beim FCB.