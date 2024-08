FC Bayern München: Braucht der FCB Jonathan Tah überhaupt? Legende hat klare Meinung

Lange lagen Bayern und Bayer bei der Ablösesumme für Tah allerdings weit auseinander, mittlerweile sollen sich die beiden Vereine laut kicker aber geeinigt haben. Wie das Blatt am Dienstag berichtete, wäre Leverkusen mit 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro einverstanden.

Allerdings schreibt der kicker auch, dass Bayern zunächst de Ligt verkaufen müsse, um den Tah-Deal endgültig zu finalisieren.

Matthäus hatte indes zuletzt bereits Zweifel an einem Wechsel des 28-Jährigen nach München geäußert.

"Wenn man Jonathan Tah unbedingt haben wollte, würde man für ihn auch 25 Millionen hinlegen. Es ist ein Poker, das gehört dazu, aber als Tah würde ich mich fragen: 'Warum kaufen sie andere Spieler für insgesamt 125 Millionen und nicht mich, obwohl sie mich doch haben wollen?'", schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei Sky.