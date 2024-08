FC Bayern München, News und Gerüchte: Klare Ansage von Max Eberl! Leon Goretzka soll FCB angeblich verlassen - Bayer Leverkusen kämpft weiter um Jonathan Tah

© Getty

FC Bayern München, News: Bayer Leverkusen kämpft weiter um Jonathan Tah

Bayer Leverkusens Boss Fernando Carro hat ein weiteres Mal klargestellt, dass die Werkself fest mit Jonathan Tah plant. Der Innenverteidiger wird seit geraumer Zeit vom FC Bayern München umworben.

"Wenn die Bayern ihn am Ende nicht verpflichten, werden wir alles Mögliche tun, damit er bei uns verlängert. Ob das funktionieren würde, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das wäre dann unser großer Wunsch", sagte der 60-Jährige gegenüber der Bild-Zeitung.

Tah wisse um seine "hohe Wertschätzung" innerhalb des Vereins, betonte Carro: "Er fühlt sich bei Bayer 04 wohl und ist seit vielen Jahren ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft und des Klubs. Dass seine Freunde und die anderen Spieler sich freuen, wenn er hierbleiben würde, ist klar."

"Aber", so Carro weiter, "wir haben seinen Wunsch auch mitbekommen. Das muss man respektieren. Gleichzeitig müssen wir neben den Modalitäten eines Wechsels auch die Zeit im Blick haben. Davon bleibt nicht mehr allzu viel, denn auch wir müssen noch reagieren können. Man muss das jetzt abwarten und professionell damit umgehen. Mein Gefühl ist, dass alle Beteiligten genau dies machen."

Zuletzt hatte Simon Rolfes bezüglich Tah deutlich gemacht, dass das aktuelle Angebot der Bayern für Tah nicht ausreichen würde. Die Rede ist von mindestens 20 Millionen Euro.

"Es ist weiterhin der Stand, dass es kein Angebot von irgendeinem Verein gibt, das für uns akzeptabel ist und Jonas Wert entspricht", sagte der sportliche Leiter von Bayer und fügte an: "Weil er ein ganz wichtiger Spieler für uns ist. Von daher gibt es da nichts Neues."

So bleibt Tah, dessen Vertrag bis 2025 datiert ist, noch Spieler von Leverkusen. Angeblich können sich die Verantwortlichen auch vorstellen, ohne Vertragsverlängerung in die neue Saison zu gehen und im Zweifel einen ablösefreien Wechsel zu riskieren.

Bei einem Verbleib würde sich wohl auch nicht mehr viel auf der Zugangsseite tun, wie Carro andeutete: "Wenn sie (die Transferphase; Anm. d. Red.) jetzt fertig wäre, hätten wir eigentlich eine bessere Mannschaft als vergangene Saison. Wir haben Josip Stanisic verloren als Stammspieler und drei Zugänge - plus Arthur, also eigentlich vier. Wenn man die bisherigen Zugänge mit den Abgängen vergleicht, sehe ich eine Verbesserung in der Mannschaft in der Breite. Der Kader ist aber noch nicht endgültig, es kann sich in den kommenden Wochen noch etwas tun."