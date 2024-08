"Hat sich lang genug gequält": Max Eberl offenbart Plan des FC Bayern München mit Leroy Sané

Die Bayern starten am Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg in die Saison, sieben Tage später steht das Heimspiel gegen den SC Freiburg (17.30 Uhr) auf dem Programm. Dann ist Länderspielpause, die Münchner bestreiten erst am 14. September bei Holstein Kiel ihre dritte Liga-Partie.

Sané verpasste in der vergangenen Saison sieben Spiele angeschlagen. Insgesamt kam der deutsche Nationalspieler trotzdem in 42 Pflichtspielen für Bayern zum Einsatz, in denen er 10 Tore und 13 Vorlagen beisteuerte.