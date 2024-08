"Ging ihm so auf den Zeiger": Lothar Matthäus knöpft sich Thomas Tuchel vor

"Das ist bei einigen Spielern in den Köpfen drin gewesen, weil er es nicht nur einmal gesagt, sondern es ständig wiederholt hat. Ich bin mit Thomas Müller ja auch häufiger mal zusammen, auch privat, weil man sich in München nicht aus dem Weg gehen kann - und das hat ihm nicht gepasst", so Matthäus weiter: "Darüber hat er am Anfang vielleicht mal gelacht, aber danach nicht mehr."

Müller wechselte im Jahr 2000 vom TSV Pähl zu den Bayern, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht. In der vergangenen Saison kam der Offensivspieler in 41 Pflichtspielen auf sieben Tore und 12 Vorlagen.