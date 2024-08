Mehr Leader, weniger Geld? Wende zwischen dem FC Bayern München und Joshua Kimmich bahnt sich an

© Getty Images

"Wir haben uns unterhalten. Inhalte gebe ich ungern preis. Dass Joshua für uns ein wichtiger Spieler in der Zukunft werden soll, das ist so", hatte Eberl bereits in der Saisonvorbereitung gesagt.

Kimmich hatte sich ebenfalls offen für neue Gespräche gezeigt: "Generell kann man immer vernünftig miteinander reden. Da stehen, glaube ich, bei jedem alle Türen offen."

Der gebürtige Rottweiler steht seit 2015 beim FC Bayern unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam er in 43 Pflichtspielen auf zwei Tore und zehn Assists.