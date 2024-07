Ein unwürdiges Ende? Joshua Kimmich ist der ungeliebte Schlüsselspieler des FC Bayern München

© getty

Joshua Kimmich: Was für einen Verbleib beim FC Bayern spricht

Denn eines wird auch relativ deutlich: Familienmensch Kimmich fühlt sich wohl in der Stadt. Mittlerweile hat der Mittelfeldspieler vier Kinder und im Münchner Süden hat er mit seiner Familie erst Anfang des Jahres eine neugebaute Villa bezogen.

Umso mehr dürfte es ihn wurmen, dass das Verhältnis mit seinem Arbeitgeber so belastet ist - und es aktuell keine Indizien dafür gibt, dass die Bayern ihm entgegenkommen. Sportlich, das sollte außer Frage stehen, ist Kimmich ein extrem wertvoller Spieler für den FCB. In den letzten Jahren war er immer Stammspieler, seine Flexibilität ist eine echte Waffe.

Mit Vincent Kompany gibt es nun einen neuen Trainer und auch die Verpflichtung von João Palhinha könnte für Kimmich ein wichtiger Faktor sein. Kompany setzt auf ballbesitzorientierten und progressiven Fußball - genau die Art Fußball, die am besten zu Kimmich passt. Und Palhinha ist der Spieler, der dem DFB-Kicker an seiner Seite immer gefehlt hat. Einer, der ihm den Rücken freihält, sodass er seine enormen Qualitäten in der Spielgestaltung in offensiveren Räumen ausspielen kann.

Die große Frage ist, ob Kompany Interesse daran hat, diese Konstellation auszuprobieren. Mit Aleksandar Pavlovic gibt es einen jungen und aufstrebenden Spieler, der ebenfalls Stärken in der Spielgestaltung hat - und die Herzen vieler Bayern-Fans im Sturm eroberte. Es ist verlockend, ihm jetzt das Vertrauen zu schenken und eine neue Ära zu starten.

Es wäre aber auch ein Risiko. Pavlovic ist 20, steht vor seiner ersten richtigen Saison, in der es Erwartungen an ihn gibt. Nicht selten fallen junge Spieler dann erstmal in ein kleines Loch. Hier jemanden wie Kimmich zu haben, hinter dem sich Pavlovic in Ruhe entwickeln kann, wäre vielleicht hilfreich.

Irgendwie wäre es bezeichnend, würde das Verhältnis zwischen dem FC Bayern und Kimmich im Sommer 2025 einfach auslaufen. Die Gespräche über die Zukunft wird es noch in diesem Sommer geben. Sie sind richtungsweisend. Eine Verlängerung wird es nur geben, wenn die Risse gekittet werden können. Einiges deutet aber darauf hin, dass es ein unwürdiges Ende gibt.

Mit einer seltsamen Kälte zwischen Klub und Spieler, die überhaupt nicht zu dem passt, was man sportlich in vielen Jahren miteinander erlebt hat.