"Habe nie daran gedacht, den Verein zu verlassen": Verteidiger schwört FC Bayern München die Treue

"Ich habe nie daran gedacht, den Verein zu verlassen", sagte der 27-jährige Innenverteidiger aus Südkorea bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Asien-Reise des FC Bayern. "Ich will hart arbeiten und dem Klub helfen."

Kim wechselte vergangenen Sommer für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel nach München, überzeugte in seiner Premierensaison aber nicht. Nach einem durchwachsenen Herbst und seiner Teilnahme am Asien-Cup im Januar verlor er im Frühling seinen Stammplatz.

In den vergangenen Wochen wurde Kim wie seine beiden Innenverteidiger-Kollegen Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt als potenzieller Verkaufskandidat gehandelt. Aktuell erscheint ein Abgang de Ligts am wahrscheinlichsten, der 24-jährige Niederländer wird mit Manchester United in Verbindung gebracht. Mit dem mittlerweile verletzten Hiroki Ito verpflichtete der FC Bayern bereits einen neuen Verteidiger, Jonathan Tah von Bayer Leverkusen könnte noch folgen.