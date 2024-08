FC Bayern München, News und Gerüchte: Beschleunigt eine Verletzung bei Manchester United den Transfer von Matthijs de Ligt?

© getty

FC Bayern München, News: Magath glaubt an Titel für Harry Kane

Bringt die neue Saison des FC Bayern München den ersten Titel für den ewig titellosen Harry Kane? Wenn es nach Trainer-Legende Felix Magath geht: Ja! Zwar geht der frühere Bayern-Coach davon aus, dass Meister Bayer Leverkusen "wieder um die Meisterschaft mitspielen" wird. "Ich glaube aber, dass Harry Kane nach dem Gewinn der Torjägerkanone 2023/24 in der neuen Saison erstmals auch einen Titel mit einer seiner Mannschaften feiern kann", sagte Magath dem kicker.

Im Gespräch erzählte der Ex-FCB-Coach auch über seine Zeit in München. Trotz "rumpelnder" Anfangszeit blieb Magath in München vom Sommer 2004 bis Januar 2007 Trainer der Bayern und coachte dabei 131 Pflichtspiele. Dass es dann vorbei war, sei für Magath kein Problem gewesen. "Die eine oder andere Entlassung in meiner Trainerlaufbahn hat mich schwer getroffen", berichtete der Coach im Interview, "die in München nicht. Weil ich als Trainer bei Bayern trotz meiner Erfolgs in den ersten zwei Jahren so gut wie keinen Einfluss auf die Zusammenstellung der Mannschaft hatte und von mir aus nichts verändern konnte, war ich über die Entlassung nicht unglücklich."