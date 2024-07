Ungewöhnlicher Look: FC Bayern München stellt neues Auswärtstrikot vor

Vorwiegend ist das Trikot in schwarz gehalten, hinzu kommen einige türkisblaue Akzente. Logo und Sponsor stechen in einem rostbraunen Bronze-Look hervor.

"Im neuen Auswärtstrikot zur Saison 2024/25 setzen der FC Bayern und adidas die Verbundenheit des Klubs mit seiner Heimat in Anlehnung an die Bavaria durch ein besonderes Farbenspiel in Szene", heißt es in der Pressemitteilung der Münchner.

Das Trikot solle "Identität, Tradition und Heimatverbundenheit" symbolisieren. "Die Bavaria wacht über München, und nicht zuletzt während des Oktoberfests wird das Wahrzeichen der Stadt zum weltweit beliebtesten Selfie-Motiv. Wie der FC Bayern ist die Statue ein bayerischer Gigant mit globaler Symbolkraft", heißt es weiter.

Der FC Bayern ist am vergangenen Montag offiziell in die neuen Saison gestartet. Am kommenden Mittwoch seht für den deutschen Rekordmeister gegen den FC Rottach-Egern dann das erste Testspiel der Vorbereitung an.