"Sieht im Moment leider nicht so aus": Oliver Kahn räumt Irrtum bei Spieler des FC Bayern München ein

"Von Matthijs halte ich wahnsinnig, wahnsinnig viel. Ich habe in ihm immer einen Typen gesehen, der in eine Leader-Rolle hineinwachsen kann", sagte Kahn bei Bild TV.

Doch daraus wird wohl nichts. Aktuell sieht es danach aus, als würde der 24-jährige Innenverteidiger den deutschen Rekordmeister nach zwei Jahren schon wieder verlassen und nach England zu Manchester United wechseln.

"Leider ist er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Wir haben geglaubt, er wächst in diese Rolle hinein, wie sie David Alaba gespielt hat. Das sieht im Moment leider nicht so aus", so Kahn, der im Mai 2023 vom FCB vor die Tür gesetzt wurde.