Maue Ablöse, maues Gehalt: Real Madrid stellt weder den FC Bayern München noch Alphonso Davies zufrieden

Wie der kicker berichtet, will Real den Bayern für Davies eine Ablöse von lediglich 30 Millionen Euro bieten. Außerdem soll das Gehaltsangebot der Spanier an den Linksverteidiger weit unter dem liegen, was die Münchner derzeit bieten.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gibt es wieder Gespräche zwischen der Davies-Seite und dem deutschen Rekordmeister über eine Verlängerung des bis 2025 laufenden Arbeitspapiers des kanadischen Nationalspielers.