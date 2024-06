"Ich habe keine Lust, mich zu verstellen": Leroy Sané vom FC Bayern München spricht Klartext

Öffentliche Kritik gehört für Sane inzwischen zum Geschäft dazu. Davon lässt er sich jedoch nicht beeinflussen. "Ich bin niemand, der durch diese Art von Kritik in ein Loch fällt oder sich denkt: Warum trifft es immer mich?", sagte er.

Dass Sane öfters auch mit seinem extravaganten Kleidungsstil polarisierte, lässt ihn ebenfalls kalt. "Ich gehe jetzt nicht an meinen Kleiderschrank mit dem Gedanken daran, wie die Leute reagieren könnten. Ich will mich kleiden, wie es mir gefällt und wie ich mich wohlfühle", sagte er und fügte an: "Das gefällt dann den einen, und die anderen mögen es nicht, aber das beeinflusst meine Entscheidung nicht."