"Florian Wirtz wird der Nächste sein, der bei Bayern unterschreibt": Weltmeister sagt Transfer des FCB vorher

Wirtz gilt wohl als einer der begehrtesten Spieler der Fußballwelt. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um seine Zukunft, wobei der 21-Jährige jüngst ein klares Bekenntnis zu Bayer Leverkusen vermieden hatte.

"Florian Wirtz wird der Nächste sein, der bei Bayern unterschreiben wird", vermutet nun Kohler im Gespräch mit Sky, ohne dabei jedoch Genaueres zu wissen. "Wirtz ist für mich der beste Spieler in den letzten 20 Jahren, den ich gesehen habe. Ich kenne ihn noch aus der Jugend des 1. FC Köln. Wirtz ist ein Jahrhundert-Talent."

Die Bayern werden seit geraumer Zeit mit einer Verpflichtung von Wirtz in Verbindung gebracht, ein Wechsel in diesem Sommer erscheint aber eher unwahrscheinlich. Sowohl Leverkusen als auch Vater und Berater hatten immer wieder betont, dass Wirtz in der kommenden Saison definitiv beim amtierenden Meister spielen wird.