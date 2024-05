Ralf Ragnicks Absage an den FC Bayern München: "Ein Zeichen von menschlicher Größe"

Ähnlich äußerte sich der ehemalige Bayern-Akteur Stefan Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online. "Die Trainersuche ist für Bayern die diesbezüglich wohl schwierigste Situation in ihrer Klubgeschichte. Vielleicht war es früher so, dass, wenn die Bayern einen Trainer haben wollten, sie ihn immer auch bekommen haben." Das aber habe sich geändert.

Er wäre enttäuscht gewesen, hätte Rangnick seinen "erfolgreichen Weg" in Österreich abgebrochen. Als einen möglichen Grund für die Absage von Rangnick vermutet Effenberg die jüngste Kritik von Uli Hoeneß gegenüber Thomas Tuchel. "Vielleicht hat das auch Rangnick ein wenig abgeschreckt."