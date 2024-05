"Für Identität, Emotion und die Dramatik des Spiels": FC Bayern München stellt neues Trikot für die Saison 2024/25 vor

Der FC Bayern München hat am Montag sein neues Trikot für die Saison 2024/25 vorgestellt. Unter dem Slogan "Auf geht's Ihr Roten - die Magie von Triple-Red!" präsentierte der deutsche Rekordmeister sein neues Jersey, das "erstmals in der Vereinshistorie" in drei verschiedenen Rottönen daher kommt.

Jene drei Rottöne stehen "für Identität, Emotion und die Dramatik des Spiels", heißt es in Bayerns Pressemitteilung. Zudem seien sie "ein Tribut an den FC Bayern, der als einziges deutsches Männerteam das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewonnen hat". Am äußeren Nacken ist dabei das bayerische Vereinsmotto "Mia san Mia" integriert. Und im vertikalen Streifenlook des Trikots sorgen "bayerische Rauten für eine elektrisierende Optik". Erstmals getragen wird das neue Dress im letzten Heimspiel der Saison am Sonntag (12. Mai) gegen den VfL Wolfsburg. Bayerns Frauen laufen bereits einige Tage zuvor im DFB-Pokalfinale gegen Wolfsburg am Donnerstag (9. Mai) zum ersten Mal mit den neuen Trikots auf. © FC Bayern

