Vincent Kompany beschimpfte und brüllte eigene Spieler an: Video des neuen Trainers sorgt bei Stars des FC Bayern München offenbar für Aufsehen

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Kompany - damals noch in Diensten von RSC Anderlecht - seine Spieler in der Umkleidekabine anbrüllt und beschimpft.

Wie die Bild berichtet, hat das Video bereits seinen Weg zu den Spielern des FC Bayern gefunden. Untereinander werde demnach heiß diskutiert, ob Kompany auch in München derart Klartext sprechen wird.