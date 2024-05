"Wir nehmen die Rosen und die Dornen": Berater von Mathys Tel spricht nach Gerüchten um Thomas Tuchel Klartext

Der Stürmer war unter Tuchel in der laufenden Saison nur als Joker zum Einsatz gekommen. Zwar absolvierte er wettbewerbsübergreifend 40 Pflichtspiele für die Münchner, lediglich achtmal stand er dabei aber in der Startelf.

Änderungen an den Zukunftsplanungen des 19-Jährigen gebe es aber nicht, wie sein Berater Gadiri Camara gegenüber der tz betonte: "Mathys hat erst vor Kurzem einen neuen langfristigen Vertrag mit seinem Verein unterzeichnet. Er ist in einem Prozess, in dem er von der Elite lernt. Wir nehmen die Rosen und damit auch die Dornen."

Somit werde Tel auch bei einem Tuchel-Verbleib dem FCB die Treue halten. "Egal, wer in der nächsten Saison Trainer sein wird, Mathys wird zur Verfügung stehen und weiter lernen, um seinen Ruhm und die Titel zu erobern, auf die alle in München warten. Er ist zu 1000 Prozent Mia san mia und stolz darauf", so Camara.