Ehemaliger Sportdirektor kritisiert Transferpolitik des FC Bayern München: "Fehlentwicklung begann mit der Verpflichtung von Lucas Hernández"

Lucas Hernández wechselte für Rekordsumme zum FC Bayern

Hernández war damals für die Rekordsumme der Bundesliga von Atlético Madrid nach München gewechselt.

Nach mehreren längeren Verletzungspausen wechselte der Innenverteidiger im Sommer 2023 für 45 Millionen Euro zu PSG. Dort erlitt er im Saisonfinale zum wiederholten Male einen Kreuzbandriss.

Die Bayern hatten die abgelaufene Saison lediglich als Dritter in der Bundesliga beendet. In der Champions League war im Halbfinale Schluss, im DFB-Pokal bereits in der 2. Runde.

Für den FCB ist es die erste titellose Spielzeit seit zwölf Jahren.