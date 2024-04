Nicht mehr weiß-rot: Heimtrikot des FC Bayern für Saison 2024/25 offenbar enthüllt

War das diesjährige Heimtrikot noch hauptsächlich in weiß mit roten Ärmeln und Schulterstreifen gehalten, wird es jetzt deutlich dunkler: Den Bildern von footyheadlines.com zufolge ist das Jersey vollständig in rot gehalten.

Dabei wechseln sich das klassische "FCB Red" und ein dunklerer Rotton in Längsstreifen ab. Das Vereinswappen sowie Hauptsponsor-Logo setzen sich in einem noch dunkleren weinrot, oder kastanienbraun, ab.

Ein besonderes Merkmal: Die Längsstreifen erinnern an Schallwellen und könnten eine symbolische Bedeutung haben.

© footyheadlines.com

Üblicherweise stellt der FC Bayern sein Trikot für die kommende Saison beim letzten Bundesliga-Heimspiel vor.

Das wäre in diesem Jahr also am 12. Mai daheim gegen den VfL Wolfsburg.