"Max Eberl will ihn unbedingt": Roberto De Zerbi wieder Favorit auf Trainerposten beim FC Bayern?

In der Sendung "Bild Sport" auf WELT TV sprach der gut vernetzte Bild-Bayernreporter über die Trainersuche an der Isar. Dabei brachte er erneut den Italiener Roberto De Zerbi ins Spiel.

"Max Eberl will ihn unbedingt. De Zerbi hatte gesagt, dass er in Brighton bleiben möchte. Doch so einfach ist es auch nicht", betonte er. "Denn der hat dort Ärger mit dem Oberboss. Ich glaube, Bayern bohrt da jetzt nochmal richtig."

Der 44-Jährige sei "von Anfang an ein Ersatzkandidat" gewesen: "Erst bei Alonso, dann bei Rangnick. Durchsetzen konnte sich Eberl mit dieser Meinung nicht. Aber es ist sein Wunschkandidat."