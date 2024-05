FC Bayern: Die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg JETZT im Liveticker

Tuchel über seine Zukunft: "Ich habe keine Ahnung. Ich werde das in aller Ruhe überlegen. Es war anders geplant, aber die Situation ist seit Februar klar. Es gab bisher keine Gespräche mit anderen Klubs. Wenn ich etwas mache, mache ich es mit 100 Prozent. Es gibt keine Tendenz und keine Entscheidung in keine Richtung."

Tuchel über ein Abschiedsgechenk: "Für eine vorzeitige Vertragsauflösung ohne Titel braucht man keine Blumen übergeben."

Tuchel auf die Frage, ob Wolfsburg sein letztes Heimspiel werden wird: "Ich lasse es auf mich zukommen. Ich habe viele Kartenanfragen nochmal gehabt von Familie und Freunden."

Tuchel über die Saisonbilanz: "Ich bin kein Freund von Bilanzen. Es ist viel zu Komplex, dass in einer Antwort unterzubringen. Es spielen viel zu viele Faktoren eine Rolle, um eine Saison im Detail zu bewerten. Sie können sich sicher sein, dass ich natürlich nicht zufrieden bin. Ich habe bei Bayern München unterschrieben, um Titel zu gewinnen. Das haben wir diese Saison nicht geschafft und daran wirst du gemessen."

Tuchel über Wehmut, Ärger oder Genugtuung, dass in acht Tagen alles vorbei ist: "Von allem ein bisschen (lacht). Wir wollten nicht, dass es in acht Tagen vorbei ist. Ich persönlich komme aus einem Tunnel der letzten zehn Tage. Es war alles, wirklich alles, auf die beiden Spiele gegen Real Madrid ausgerichtet. Gestern dachte ich den ganzen Tag, dass es Montag ist, obwohl es Freitag war. So ist der Gemütszustand. Man ist nicht ganz zurechnungsfähig. Wir haben auf beiden Spielen unser Herz gelassen haben und es auf verbitterte Art und Weise nicht geschafft haben. Das gehört zum Sport dazu. Jetzt haben wir noch zwei Spiele in der Bundesliga. Wir haben uns alle ein bisschen Zeit gelassen. Gestern war zwar normal Training, aber alles so ein bisschen unter einer Glocke. Es gehört alles zum Sport dazu, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Das beste ist jetzt, nicht den ganz großen Kontext aufzumachen. Schauen wir mal, dass wir nachher eine ordentliche Trainingseinheit kriegen und auch unser Lachen nicht verlieren. Wir haben die Aufgabe, respektvolle Verlierer zu sein und bereiten uns vor, so gut wie das geht."

Tuchel merkt an: "Fünf Journalisten?! Wow, es geht dahin ..."

Los geht's! Tuchel hat das Pult betreten.