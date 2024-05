"Heutzutage braucht man Shooter": Bayern-Star Jamal Musiala nennt seine Top-5 der NBA-Geschichte

In der Interview-Serie "How hungry are you?" mit Ex-NBA-Star Serge Ibaka wurde Musiala nach seinen besten fünf Spielern der NBA-Geschichte gefragt.

"Point Guard: Steph [Curry], vor Magic [Johnson]", erklärte Musiala, und ließ die Lakers-Legende außen vor: "Ich habe Magic nie spielen sehen. Heutzutage braucht man Shooter", begründete er.

Auch Michael Jordan schaffte es in die Starting Five von Musiala, obwohl der ebenfalls vor seiner Zeit aktiv war: "Ich habe ein paar Highlights gesehen. Bei den Top-5 muss MJ dabei sein. Er wird das Spiel für mich gewinnen."

Das Duo wurde durch LeBron James, Kevin Durant und Shaquille O'Neal ergänzt. "Zwei überragende Dreierschützen, ein Center, der die Zone dominiert", begründete Musiala: "LeBron macht sein Ding und MJ kann dann die Mitteldistanz übernehmen."