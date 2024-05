"Anruf von Kompany erhalten": Johan Bakayoko erster Bayern-Transfer des Sommers?

FC Bayern: 50 Millionen Euro für Johan Bakayoko?

Bakayoko wäre im vergangenen Jahr im Vergleich wohl noch ein Schnäppchen gewesen, doch nun soll er laut niederländischen und belgischen Medienberichten 50 Millionen Euro Ablöse kosten.

Durch eine starke Saison beim souveränen Meister PSV Eindhoven, der es auch noch ins Achtelfinale der Champions League schaffte, ist sein Wert deutlich gestiegen. Der FC Bayern soll sich aus der Bundesliga genauso für ihn interessieren wie Borussia Dortmund, wobei der FCB mit Kompany auf der Bank den vielleicht entscheidenden Trumpf im Poker haben könnte.

Bakayoko spielte in der Jugend zunächst für verschiedene belgische Klubs wie OH Leuven, Mechelen, FC Brügge und Anderlecht, bevor er in die U17 der PSV wechselte. Dort schaffte er schließlich seinen Durchbruch bei den Profis.

Bakayoko kam in der vergangenen Saison in 48 Pflichtspielen in allen Wettbewerben zum Einsatz. Dabei gelangen ihm zwölf Tore und elf Vorlagen. Für Belgien feierte im März 2023 sein Debüt im Nationalteam. Von Trainer Domenico Tedesco ist er auch in den vorläufigen Kader für die anstehende Europameisterschaft berufen worden.