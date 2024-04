Bestätigt: Spiel des FC Bayern München läuft im Free-TV

Das Spitzenspiel in der Bundesliga zwischen dem Überraschungsteam VfB Stuttgart und Rekordmeister Bayern München wird am 4. Mai live im Free-TV und im Livestream (15.30 Uhr/Sat.1/Joyn und ran.de) zu sehen sein. Das gab die Sendergruppe am Mittwoch via Pressemitteilung bekannt.

Die Live-Übertragung ist Bestandteil einer Kooperation der Seven.One Entertainment Group, zu der Sat.1 gehört, mit Sky Deutschland. Die Vereinbarung umfasste insgesamt vier Live-Spiele in den Saisons 2022/23 und 2023/24 und endet mit der Begegnung des FC Bayern in Stuttgart.

