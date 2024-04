Uli Hoeneß verhinderte Wechsel: FC Liverpool war sich schon mit Torschützenkönig des FC Bayern München einig

© imago images

Mario Gomez: Van Gaal? "Das hat mich frustriert"

"Er kommt in die Kabine, schüttelt mir die Hand, ich sage 'Hallo' - und dann lässt er meine Hand zehn Sekunden nicht mehr los und schaut mir in die Augen. Und ich denke schon: Was will er jetzt? Und dann sagt er: 'Hallo, ich bin Louis van Gaal. In Holland begrüßen wir uns mit dem Namen!' Und ich habe gedacht - okay, wow, den anderen Spielern hat er doch gerade nur 'Hallo' gesagt. Aber, egal: 'Ich bin der Mario.' Und er fragte: 'Welcher Mario?' Und ich dachte, okay, er will es wissen: 'Ich bin Mario Gomez.' Das war eine klare Provokation von ihm, aber unterm Strich hat er schon recht. Seitdem stelle ich mich immer mit 'Hallo, ich bin Mario' vor."

In der Folge erlebte Gomez einige kuriosen Momente mit van Gaal. Sauer machte ihn, dass er im Training meist das "blaue Leibchen" tragen musste. Ein Zeichen des heute 72-Jährigen dafür, dass man aktuell keine Rolle im Kader spielte.

"Das hat mich so frustriert, dass ich wie der letzte Arsch die Bälle weggekickt habe, um ihm zu zeigen, wie sauer ich bin - das hat er aber alles über sich ergehen lassen, weil er wusste: Er ist hart zu mir, dann darf ich auch mal hart sein - aber am Ende muss ich das machen, was er will. Das war die Schule, die ich durchlaufen habe", sagte Gomez.