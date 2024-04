Nach Rundumschlag von Uli Hoeneß: FC Bayern München und Trainer Thomas Tuchel appellieren an die eigenen Fans

"Der Verein hat sich etwas Besonderes überlegt: Kommt alle in Rot! Schaut in euren Kleiderschränken nach, ob ihr etwas Rotes findet - oder legt euch etwas zu", sagt Thomas Müller in einem Social-Media-Video: "Mia san mia: rot!" Auch Joshua Kimmich und Manuel Neuer kommen zu Wort. Analog zur legendären gelben Wand im Signal Iduna Park von Borussia Dortmund wünscht sich Konrad Laimer, "dass wir Spieler in der Allianz Arena am Dienstag in eine rote Wand laufen".

Trainer Thomas Tuchel sagte bei der Pressekonferenz am Montag: "Wir brauchen eine absolute Top-Atmosphäre. Es war schon gut gegen Arsenal, aber wir brauchen noch mehr. Wir brauchen die Zuschauer, dass sie das Spiel atmen und leben und uns unterstützen, wenn es schwierig ist. Wir brauchen die maximale Unterstützung, um Phasen, in denen wir leiden, zu überstehen."