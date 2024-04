Schwere Vorwürfe gegen Stars des FC Bayern München: "Alle paar Wochen unerklärlich schlechte Leistungen"

Lothar Matthäus wirft Bayern-Stars fehlendes Engagement vor

Viel erschreckender findet Matthäus aber, dass aufseiten der Bayern ausgerechnet gegen Erzrivale BVB kaum Engagement zu sehen war. "Es geht gegen Borussia Dortmund, den größten Konkurrenten der letzten Jahre und die halbe Welt schaut zu. Da dürfen nicht nur alle Fans, die für viel Geld ins Stadion kommen, darauf vertrauen, dass ihre Helden sich für dieses Trikot zerreißen."

Realistisch ist in dieser Saison also nur noch der Gewinn der Champions League. Mit dem FC Arsenal wartet im Viertelfinale allerdings alles andere als eine leichte Aufgabe auf den FC Bayern.

Das Hinspiel findet am 9. April in London statt, das Rückspiel steigt am 17. April.