Leon Goretzka will sich vor Heim-EM Nagelsmann anbieten: "Werde jede Rolle annehmen, die Julian für mich vorgesehen hat"

Zuversichtlich ist der 29-Jährige vor dem Halbfinale in der Champions League gegen Real Madrid. "Ich glaube, wir werden genauso wie gegen Arsenal Phasen haben, die wir aushalten müssen; wo wir bereit sein müssen zu leiden; wo wir bereit sein müssen zu arbeiten", sagte Goretzka. "Druckphasen zu überstehen, das wird ein wichtiges Thema. Es werden andere Spiele als gegen Arsenal."

Madrid, warnte er, "ist in der Lage, ohne richtige Torchance zwei Tore zu schießen, sie haben eine tolle individuelle Qualität, eine unfassbare Mentalität. Das wird ein riesiger Brocken." Das Hinspiel wird am Dienstag in München ausgetragen, eine Woche später ist der FC Bayern in Madrid zu Gast.