Gutes Omen für den FC Bayern München! Schiedsrichter für Duell mit Real Madrid steht fest

Gutes Omen für den FC Bayern: Der französische Schiedsrichter Clement Turpin wird das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) gegen Rekordsieger Real Madrid leiten. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Sonntag bekannt.

Für Turpin ist es das neunte Spiel in der Königsklasse mit Münchner Beteiligung - keine der bisherigen acht Begegnungen hat der deutsche Rekordmeister verloren, drei Remis stehen fünf Siege gegenüber. Allerdings schieden die Bayern bei der bislang letzten Partie unter der Leitung des 41-Jährigen aus der Champions League aus: Das 1:1 im Viertelfinal-Rückspiel gegen den späteren Sieger Manchester City war in der vergangenen Saison nach der 0:3-Pleite auf der Insel zu wenig. Bayern-Urgestein Thomas Müller wurde von Turpin einst sogar vom Platz gestellt - allerdings völlig zurecht, wie er nach der Roten Karte bei Ajax Amsterdam im Dezember 2018 (3:3) gestand. Müller hatte Gegenspieler Nicolas Tagliafico mit dem Fuß im Gesicht getroffen - ein Versehen, aber nun mal ein grobes Foul. Und: Reals Bilanz bei Spielen mit Turpin an der Pfeife ist sogar makellos. Die Königlichen gewannen alle sechs Spiele unter der Leitung des Franzosen, darunter gegen Top-Teams wie Liverpool, Chelsea oder Neapel jeweils auswärts.

