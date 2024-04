"Den Müll kann ich nicht mehr hören": Scharfe Kritik an Thomas Müller vom FC Bayern München

"Den Müll kann ich nicht mehr hören, das langweilt mich langsam", sagte Reif in der Sendung "Reif ist Live" bei Bild.

Der 74-Jährige bezog sich damit auf eine Aussage von Müller nach der 2:3-Pleite der Münchner auf der Ostalb. "Der Groll in mir lächelt schon fast wieder in Richtung Dienstag. Wir werden alles geben", hatte der Weltmeister von 2014 mit Blick auf das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal gesagt.

"Das ist Gelaber und am Samstag verlierst du nach 2:0-Führung in Heidenheim", meinte Reif: "Zu meinen Kindern würde ich sagen: 'Nicht auch noch quasseln.'"

Müller kam in der laufenden Saison für die Bayern bisher in 34 Pflichtspielen zum Einsatz. Seine Ausbeute: Vier Tore und neun Vorlagen.